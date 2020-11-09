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09.11.2020 02:47
Рубрика: В мире

В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения американских СМИ о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер посоветовал главе Белого дома признать поражение на выборах. Ранее об этом сообщил СNN.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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"Эта история не соответствует действительности. Учитывая ситуацию, Джаред Кушнер посоветовал президенту США добиться всеми доступными законными средствами обеспечения точности в подсчетах голосов", - со ссылкой на Twitter Миллера пишет РИА Новости.

Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу вечером объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ. В свою очередь действующий президент страны Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. Подтверждая слова главы государства, его личный адвокат Руди Джулианни в субботу заверил журналистов, что с помощью американской Фемиды результаты голосования будут пересмотрены.

Выборы в США состоялись третьего ноября. Эксперты отмечают рекордную явку за последние сто лет - проголосовали более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента).

В мире США Выборы президента США-2020

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