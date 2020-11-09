В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения американских СМИ о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер посоветовал главе Белого дома признать поражение на выборах. Ранее об этом сообщил СNN.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая ситуацию, Джаред Кушнер посоветовал президенту США добиться всеми доступными законными средствами обеспечения точности в подсчетах голосов", - со ссылкой на Twitter Миллера пишет РИА Новости.

Напомним, кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу вечером объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ. В свою очередь действующий президент страны Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. Подтверждая слова главы государства, его личный адвокат Руди Джулианни в субботу заверил журналистов, что с помощью американской Фемиды результаты голосования будут пересмотрены.

Выборы в США состоялись третьего ноября. Эксперты отмечают рекордную явку за последние сто лет - проголосовали более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента).