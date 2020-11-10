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10.11.2020 13:12
Рубрика: Легковые авто

Дилеры Nissan проведут тест-драйвы RAV4, чтобы продать больше X-Trail

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Североамериканское подразделение Nissan решило увеличить продажи нового Rogue (в России - X-Trail) необычным способом - проводить тест-драйв главного конкурента модели Toyota RAV4 в своих дилерских центрах.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan случайно рассекретил новую модель

В 2019 году объём продаж Nissan Rogue в США превысил отметку 350 тысяч экземпляров, в то время как RAV4 был реализован в количестве более 448 тысяч. С выходом нового поколения Nissan надеется приблизиться к результатам Toyota.

"Мы знаем, когда покупатели будут сравнивать лоб в лоб эти две модели, они восхитятся тем, насколько хорош новый Rogue, и их привлечёт стоимость нашего кроссовера. Тогда у клиента не будет ни единого шанса купить не тот автомобиль", - цитирует Automotive News вице-президента Nissan по продажам Джуди Уиллер.

В Toyota знают о хитроумном плане Nissan и польщены тем, что RAV4 вызывает беспокойство у конкурентов.

Цены на новый Nissan Rogue начинаются от 25650 долларов. Купить Toyota RAV4 можно купить немногим дороже - за 26050 долларов.

#Toyota #Nissan