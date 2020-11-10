Госдума утвердила Савельева в должности главы Минтранса

Ранее с поста в Минтрансе ушел Евгений Дитрих. Глава кабмина предложил Госдуме кандидата для утверждения - в соответствии с новыми требованиями Конституции и закона о правительстве РФ.

У кандидата есть опыт руководящей работы в самых разных сферах - в том числе в энергетической, финансовой, сфере связи. Последние его должности перед работой в "Аэрофлоте" - замминистра экономического развития и торговли, первый вице-президент АФК "Система".

Глава профильного комитета Евгений Москвичев отметил, что давно знает кандидата, и он "настоящий технарь, инженер-механик". "Когда он пришел в "Аэрофлот", компания лежала на боку", - заявил парламентарий, добавив, что теперь это далеко не так. К данной позиции присоединился первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который заявил, что Савельев смог превратить компанию в лучшего авиаперевозчика Восточной Европы.

Кандидат обещал на посту министра уделять внимание всему транспорту и инфраструктуре без крена на авиацию. В частности - автомобильным дорогам (к 2035 году федеральных дорог должно стать вдвое больше), созданию транспортных логистических узлов, развитию водного транспорта и другим задачам. Также он указал на необходимость увеличивать мощность портов, пропускную способность железных дорог. Но и авиацию не забудет - например, предстоит увеличить число лоукостеров в РФ, чтобы полеты были доступнее. А в целом, по его словам, транспорт - это ключ для вхождения РФ в пятерку экономик мира.

Депутаты дали ряд рекомендаций. "Единороссы" посоветовали сделать ключевым направлением развитие региональной авиации, чтобы не приходилось во многие города летать через Москву. То же пожелание было и у "эсеров", которые решили воздержаться при голосовании по кандидату. Кроме того, они заявили о необходимости активнее отказываться от импортной техники.

Коммунисты тоже решили воздержаться при голосовании, хоть и выступавший от фракции Дмитрий Новиков положительно оценил приоритеты кандидата.