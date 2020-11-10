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10.11.2020 12:04
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Госдума обсуждает кандидатуры новых министров

Во вторник, 10 ноября, Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры, внесенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным на должности заместителя председателя правительства, а также федеральных министров.

Как заявил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, в обязательном порядке кандидатам предстоит выступить со своим видением будущей работы. В свою очередь каждая фракция по каждой внесенной кандидатуре сформирует свою позицию и будет с ней выступать. Он заверил, что "обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера. Зампредом правительства предложено назначить Александра Новака, который покидает пост главы Минэнерго. На эту должность предложен генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов. На место руководителя Минтранса вместо Евгения Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Владимир Якушев может передать пост главы Минстроя своему первому заместителю Иреку Файзуллину. На место главы Минприроды предложен нынешний руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики вместо Козлова может стать гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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