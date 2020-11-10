Hyundai показала новый Tucson N Line

Компания Hyundai анонсировала выход Tucson в исполнении N Line. Оно появится весной 2021 года.

Марка опубликовала тизеры будущей новинки, на которых можно заметить ряд изменений, которые отличают Tucson N Line от обычной версии: чёрные элементы декора, пришедшие на смену хрому, дизайн колёсных дисков и бамперная группа.

В США Hyundai Tucson будет предложен с базовой "четвёркой" мощностью 189 л.с. и рядом гибридных силовых установок, развивающих 230 и 265 л.с. Все они не подходят под спортивную направленность Tucson N Line, который, скорее всего оснастят тем же двигателем, что и новый Hyundai Sonata N. Также кроссовер получит перенастроенную подвеску, рулевое управление.

Нет сомнений, что новый Hyundai Tucson появится в России, и что до нас может добраться Tucson N Line, тоже не стоит сомневаться: напомним, что модель прошлой генерации представлена в РФ в том числе в исполнении N Line.

Ранее "РГ" сообщала, что до конца 2021 года Hyundai выпустит 12 новых кроссоверов, в числе которых пикап Santa Cruz и электрический Ioniq 5.