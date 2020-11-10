КНР предложила ШОС создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать "горячую линию" по обмену информацией об эпидемиологической ситуации и трансграничных инфекционных заболеваниях. Об этом он заявил в рамках саммита ШОС, который проходит сегодня в формате видеоконференции.

- Китайская сторона предлагает создать горячую линию между национальными центрами по санитарно-эпидемиологическому контролю стран - членов организации по профилактике и борьбе с заболеваниями для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекциях, - цитирует ТАСС слова китайского лидера.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, страны ШОС должны поддержать Всемирную организацию здравоохранения и вместе противостоять политизации пандемии.

Напомним, в своем видеообращении к Генассамблее ООН в сентябре нынешнего года председатель КНР заявил о том, что мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы с коронавирусом. По его словам, в конце концов, человечество одержит победу над вирусом.