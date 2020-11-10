Кроссовер Renault Megane: первые изображения салона

Французское автомобильное издание L"argus опубликовало подробности о новом Renault Megane, который в следующем году перевоплотится в кроссовер.

По данным журнала, концептуальный прототип Megane eVision соответствует серийному облику модели на 90-95%. Премьера товарного образца запланирована на осень 2021 года.

На премьере Megane eVision не был показан салон концепта, но те, кто присутствовал, прильнули к тонированным окнам и кое-что сумели разглядеть. На основании увиденного был составлен "фоторобот" передней панели автомобиля и рулевого колеса. Экраны приборки и мультимедиа выполнены в форме буквы Г, на центральном тоннеле нет никаких клавиш, за исключением электрического ручного тормоза с функцией Auto Hold. Механизм выбора режима движения реализован за рулевым колесом, как у Tesla Model 3, например.

Renault Megane создан на новой модульной платформе CMF-EV. Постоянная отдача электромотора составит 218 л.с., в режиме кратковременного увеличения мощности - функция "Boost" - она может вырастать до 378 л.с.

На выбор будет доступно две батареи - ёмкостью 40 и 60 кВт∙ч, которые способны обеспечить от 400 до 450 км пробега на одной зарядке.

Производство Renault Megane EV начнётся в сентябре 2021 года на заводе в городе Дуэ, в салонах электрокар, который будет конкурировать с Volkswagen ID.3, появится лишь в начале 2022 года.