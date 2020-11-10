Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.11.2020 17:10
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Renault Megane: первые изображения салона

Текст: Константин Руссов
Фото: www.largus.fr. Фото: www.largus.fr.
Фото: www.largus.fr.

Французское автомобильное издание L"argus опубликовало подробности о новом Renault Megane, который в следующем году перевоплотится в кроссовер.

Фото: Пресс-служба Renault
Кроссовер Renault покинул Россию

По данным журнала, концептуальный прототип Megane eVision соответствует серийному облику модели на 90-95%. Премьера товарного образца запланирована на осень 2021 года.

На премьере Megane eVision не был показан салон концепта, но те, кто присутствовал, прильнули к тонированным окнам и кое-что сумели разглядеть. На основании увиденного был составлен "фоторобот" передней панели автомобиля и рулевого колеса. Экраны приборки и мультимедиа выполнены в форме буквы Г, на центральном тоннеле нет никаких клавиш, за исключением электрического ручного тормоза с функцией Auto Hold. Механизм выбора режима движения реализован за рулевым колесом, как у Tesla Model 3, например.

Renault Megane создан на новой модульной платформе CMF-EV. Постоянная отдача электромотора составит 218 л.с., в режиме кратковременного увеличения мощности - функция "Boost" - она может вырастать до 378 л.с.

На выбор будет доступно две батареи - ёмкостью 40 и 60 кВт∙ч, которые способны обеспечить от 400 до 450 км пробега на одной зарядке.

Производство Renault Megane EV начнётся в сентябре 2021 года на заводе в городе Дуэ, в салонах электрокар, который будет конкурировать с Volkswagen ID.3, появится лишь в начале 2022 года.

Фото: www.largus.fr.
#Renault