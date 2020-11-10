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10.11.2020 23:55
Рубрика: Спорт

Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение

Текст: Максим Домчев

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз во вторник опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, которое многие восприняли как намек на возвращение непобежденного бойца в октагон. "30-0", - написал Абдель-Азиз.

Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости
Глава UFC считает, что Нурмагомедов вернется в октагон

В последний раз Нурмагомедов защитил свой титул 24 октября в Абу-Даби. В поединке против претендента американца Джастина Гэтжи россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после боя Нурмагомедов объявил о том, что принял решение завершить карьеру. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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