Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз во вторник опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, которое многие восприняли как намек на возвращение непобежденного бойца в октагон. "30-0", - написал Абдель-Азиз.

В последний раз Нурмагомедов защитил свой титул 24 октября в Абу-Даби. В поединке против претендента американца Джастина Гэтжи россиянин победил удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после боя Нурмагомедов объявил о том, что принял решение завершить карьеру. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.