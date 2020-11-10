МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины в уничтожении российского Ми-24

В МИД России позитивно оценивают быстрое признание Азербайджаном ответственности за уничтожение российского боевого вертолета Ми-24. В Москве также отметили заверения Баку в оперативном расследовании трагедии и наказании причастных к ней.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

Напомним, в понедельник Минобороны России проинформировало, что вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, вертолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса вне зоны боевых действий в районе Нагорного Карабаха. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет на азербайджанско-армянской границе был сбит Вооруженными силами Азербайджана по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.