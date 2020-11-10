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Названы 10 хитов Depeche Mode на все времена

Рок
    10.11.2020, 17:11
Текст:   Роман Кияшко
Фото: Анатолий Медведь/ РГ Фото: Анатолий Медведь/ РГ
Фото: Анатолий Медведь/ РГ

Журнал Billboard составил список из десяти супер-хитов легендарной британской синти-поп-рок группы Depeche Mode. Такой Top-10 появился неспроста - 7 ноября музыкальный коллектив вошел в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

Вот как расположились треки Depeche Mode. Конечно же, первое место заняла бессмертная Enjoy the Silence. Выпущенная синглом в 1990 году, она вскоре заняла 8-е место в хит-параде Billboard Hot 100. А год спустя песня победила в номинации "Лучший британский сингл" на церемонии вручения музыкальных наград Brit Awards.

Второе место у People are People - другого хита британцев, который, впрочем, по популярности значительно уступает предыдущему. Вышедший в составе четвертого полноформатного альбома в 1985 году, он занял 13 строчку все того же чарта.

А тройку лидеров замыкает Policy of Truth из седьмого студийника Violator 1990 года и 15 местом в Billboard Hot 100.

Среди других песен Depeche Mode, попавших в десятку лучших, Personal Jesus, It's no Good, Strangelove, World in my Eyes, I Feel You, Route 66/behind the Wheel и Never Let Me Down Again. При этом самый "молодой" трек датируется 1997 годом, хотя после It's no Good" с альбома Ultra британцы выпустили еще пять полноформатных пластинок.

Кстати, в этом году, кроме Depeche Mode, в Зал славы рок-н-ролла попали Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T. Rex, The Doobie Brothers и Уитни Хьюстон.

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