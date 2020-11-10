Постановление губернатора Пензенской области от 10 ноября 2020 года № 217 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", принимая во внимание письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 27.10.2020 № 58-00-05/5-24-8370-2020 "О направлении информации", от 02.11.2020 № 58-00-05/8-8561-2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19" и от 03.11.2020 № 58-00-05/8-8604-2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19", постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в новой редакции:

"В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Ввести с 16.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области.

2. Установить региональный уровень реагирования.

3. На территории Пензенской области по 26.11.2020 включительно:

3.1. запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

3.2. запретить курение кальянов в ночных развлекательных заведениях (ночные клубы, дискотеки), ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3.3. запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов;

3.4. запретить нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей;

3.5. рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

3.6. рекомендовать населению использовать личный транспорт;

3.7. рекомендовать беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции;

3.8. рекомендовать работодателям организовать перевод занятых беременных женщин на дистанционный режим работы;

3.9. руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях;

3.10. руководителям организаций различной формы собственности и индивидуальным предпринимателям усилить режим текущей дезинфекции на подведомственных территориях и объектах.

3.11. Обязать:

3.11.1. граждан обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

3.11.2. граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

3.11.3. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте;

3.11.4. органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3.11.5. работодателей обеспечить соблюдение всеми работниками масочного режима;

3.11.6. граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации:

3.11.6.1. соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с последующими изменениями) и от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (с последующими изменениями);

3.11.6.2. в случае прибытия на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства любым видом транспорта, за исключением воздушного, сообщать о факте прибытия в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" Пензенской области по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области:

4.1. отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, при необходимости осуществлять их перевод на дистанционную форму работы, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

4.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4.4. регистрироваться на портале "Работа в России" с заполнением формы "Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции".

5. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области на период действия режима повышенной готовности:

5.1. Министерству образования Пензенской области:

5.1.1. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

5.1.2. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в подведомственных образовательных организациях;

5.2. Управлению государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области организовать работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по:

5.2.1. обеспечению обработки входных групп подъездных помещений, лестничных маршей, лифтовых помещений, уделив особое внимание обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей с кратностью обработки один раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

5.2.2. обеспечению проветривания подъезда не менее 15 - 20 минут;

5.2.3. использованию при обработке лифтовых кабин УФ-облучателей бактерицидных;

5.2.4.размещению на досках объявлений в лифтовых кабинах памяток о новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5.3. Министерству здравоохранения Пензенской области:

5.3.1. организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Пензенской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения;

5.3.2. принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

5.3.3 осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензенской области;

5.3.4. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

5.3.5. при распределении средств индивидуальной защиты исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (имеющими признаки такого заболевания);

5.4. Управлению транспорта Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рассмотреть вопрос продления сроков действия оплаченных проездных билетов, в том числе льготных, после прекращения режима повышенной готовности;

5.5. Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области обеспечить предоставление продуктовых наборов малообеспеченным семьям с детьми.

6. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный контроль (надзор) проводить в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с последующими изменениями).

7. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области приостановить по 26.11.2020 включительно проведение в плановой форме контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области:

8.1. разрешить посещение детьми дошкольного возраста организаций любой формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов, попечителей;

8.2. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

8.3. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в подведомственных образовательных организациях;

8.4. принять меры по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945;

8.5. усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области:

9.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

9.2. при получении экстренных извещений из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области" о случаях инфекционных заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 организовывать комплекс противоэпидемических мероприятий;

9.3. в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Пензенской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Пензенской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатные аварийно-спасательные формирования.

11. Оперативному штабу при Губернаторе Пензенской области по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензенской области (далее - оперативный штаб) под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области и организаций.

12. Заместителю председателя оперативного штаба - Вице-губернатору - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области ежедневно представлять Губернатору Пензенской области доклад о ситуации с распространением в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), который является обстоятельством непреодолимой силы.

14. Утвердить Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

15. Считать Пензенскую область с 21.07.2020 перешедшей на третий этап снятия ограничений.

16. Руководителям образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления при осуществлении деятельности применять санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

17. На основании пункта 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (с последующими изменениями), считать для лиц в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях, периоды с 15.06.2020 по 21.06.2020 включительно, с 22.06.2020 по 30.06.2020 включительно, с 01.07.2020 по 12.07.2020 включительно, с 13.07.2020 по 25.07.2020 включительно, с 26.07.2020 по 31.07.2020 включительно, с 01.08.2020 по 13.08.2020 включительно, с 14.08.2020 по 27.08.2020 включительно, с 28.08.2020 по 10.09.2020 включительно, с 11.09.2020 по 17.09.2020 включительно, с 18.09.2020 по 01.10.2020 включительно, с 02.10.2020 по 15.10.2020 включительно, с 16.10.2020 по 29.10.2020 включительно, с 30.10.2020 по 12.11.2020 включительно, с 13.11.2020 по 26.11.2020 включительно обязательными по соблюдению режима самоизоляции.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

19. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Приложение № 1 к постановлению Губернатора Пензенской области

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

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<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Пензенской области

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Руководители, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, ведающих вопросами в сфере:

- государственного имущества;

- здравоохранения;

- культуры и туризма;

- образования и науки;

- финансов;

- градостроительства;

- информационной политики и средств массовой информации;

- строительства и дорожного хозяйства;

- обеспечения защиты населения и пожарной безопасности;

- промышленности и инновационной политики;

- сельского хозяйства;

- экономики;

- физической культуры и спорта;

- природных ресурсов и лесного хозяйства;

- по управлению жилищно-коммунальным хозяйством;

- развития потребительского рынка и торговли;

- транспорта;

- обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей;

- регулирования тарифов и энергосбережению;

- регулированию контрактной системы и закупкам;

- труда, социальной защиты и демографии;

- в сфере ветеринарии;

- в сфере архивного дела;

- в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов







