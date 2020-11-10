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10.11.2020 07:56
Рубрика: В мире

Шесть Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В Нагорный Карабах из Ульяновска уже отправили шесть самолетов Ил-76. На борту - российские миротворцы, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства. Об этом рассказали в Минобороны России. Всего же в зону конфликта перебросят 1 960 военнослужащих.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин заявил о полном прекращении огня в Карабахе

В военном ведомстве также сообщили, что с 6 утра по московскому времени Российская Федерация приступила к развертыванию миротворческого контингента параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Напомним, вечером 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, пишет ТАСС.

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