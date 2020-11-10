Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев

В рамках заключенного ранее перемирия Россия отправила в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев. На борту вылетевших из Ульяновска самолетов Ил-76 есть и военная техника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что основу миротворческого контингента составят подразделения 15-ой мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Напомним, поздно вечером девятого ноября лидерам трех стран (России, Азербайджана и Армении) удалось договориться о перемирии в Нагорном Карабахе. В подписанном документе говорится о полном прекращении всех военных действий в зоне конфликта. Стороны также произведут обмен военнопленными и телами погибших.

Кроме того, в регионе будут разблокированы все транспортные узлы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телеобращении по итогам подписания соответствующей договоренности.