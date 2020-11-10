Подтвержден срок дебюта Hyundai Santa Cruz. Пикап создается на базе Tucson

Компания Hyundai подтвердила, что компактный городской пикап Santa Cruz выйдет в 2021 году. Перспективная модель должна привлечь новых покупателей на автомобильном рынке США.

Как сообщает издание Motor Authority, корейская марка также подтвердила, что Santa Cruz разрабатывается на платформе кроссовера Tucson нового поколения.

В отличие от традиционных пикапов для Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом не будет приоритетными буксировка, вместительная грузовая платформа и высокий дорожный просвет. В Hyundai даже называют Santa Cruz кроссовером.

Появление 2,0-литрового турбодизеля на модели ожидать не стоит из-за проблемы с выбросами. По предварительным данным, Santa Cruz будет оснащаться атмосферной и турбированной "четвёркой". Возможен также и гибридный вариант.

Выпускать Santa Cruz планируется на заводе Hyundai в Монтгомери (штат Алабама), где уже собирают модели Elantra, Sonata и Santa Fe. О продажах пикапа в других странах пока ничего не сообщается.

Прототипы Hyundai Santa Cruz активно проходят тесты на дорогах общего пользования. Пикап получит фирменный параметрический дизайн.