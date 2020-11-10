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10.11.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Подтвержден срок дебюта Hyundai Santa Cruz. Пикап создается на базе Tucson

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai подтвердила, что компактный городской пикап Santa Cruz выйдет в 2021 году. Перспективная модель должна привлечь новых покупателей на автомобильном рынке США.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как сообщает издание Motor Authority, корейская марка также подтвердила, что Santa Cruz разрабатывается на платформе кроссовера Tucson нового поколения.

В отличие от традиционных пикапов для Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом не будет приоритетными буксировка, вместительная грузовая платформа и высокий дорожный просвет. В Hyundai даже называют Santa Cruz кроссовером.

Появление 2,0-литрового турбодизеля на модели ожидать не стоит из-за проблемы с выбросами. По предварительным данным, Santa Cruz будет оснащаться атмосферной и турбированной "четвёркой". Возможен также и гибридный вариант.

Выпускать Santa Cruz планируется на заводе Hyundai в Монтгомери (штат Алабама), где уже собирают модели Elantra, Sonata и Santa Fe. О продажах пикапа в других странах пока ничего не сообщается.

Прототипы Hyundai Santa Cruz активно проходят тесты на дорогах общего пользования. Пикап получит фирменный параметрический дизайн.

#Hyundai