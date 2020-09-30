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30.09.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai Santa Cruz снова выехал на тесты

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autopostkorea.com Фото: www.autopostkorea.com
Фото: www.autopostkorea.com

В июне текущего года были опубликованы снимки Hyundai Santa Cruz в минимальном камуфляже. Теперь портал Auto Post Korea распространил новые шпионские фото частично замаскированного пикапа.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Hyundai Santa Cruz проходит испытания на дорогах общего пользования в Южной Кореи. На фотографиях можно увидеть форму кузова пятиместной модели, а также фирменную решётку радиатора, светотехнику, дизайн колёсных дисков и боковых зеркал. К слову, сама грузовая площадка не отличается большим объёмом.

По неподтверждённым данным, компактный городской пикап будет построен на базе Tucson четвёртого поколения. Santa Cruz получит и параметрический дизайн в духе последних моделей марки.

Ожидается, что автомобиль оснастят 3,8-литровым дизелем V6 мощностью 295 л. с. Пикап также предложат и в полноприводной версии.

Сборка Santa Cruz начнётся уже в 2021 году. Модель будут производить на заводе Hyundai в Алабаме (США).

Фото: www.autopostkorea.com
#Hyundai