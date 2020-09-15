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15.09.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai Santa Cruz будет производной от нового Tucson

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В рамках пресс-конференции после премьеры нового поколения Tucson Лоренц Глааб, директор подразделения по управлению глобальной продуктовой линейкой Hyundai Motor Group, заявил, что пикап Santa Cruz будет базироваться на новой генерации Tucson.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Однако эту информацию однозначно не подтвердили в компании Hyundai, куда издание Motor1 обратилось с соответствующим запросом. Слухи о том, что Santa Cruz будет создан на платформе нового Tucson ходят давно. В копилку подтверждений можно было отправлять фото кузова с боковинами в стиле параметрического дизайна - философия последних новинок Hyundai, в том числе Tucson.

Четвёртое поколение Hyundai Tucson дебютировало не только со стандартным размером колёсной базы, но и в лонг-версии, которая, очевидно, и является основой для нового пикапа Hyundai. В таком случае Santa Cruz не будет прямым конкурентом ни Ford Ranger, ни более компактного Ford Maverick: по габаритам "кореец" находится между этими моделями.

Есть обстоятельство, которое пока путает карты: официально заявлено, что Hyundai Santa Cruz будет выпускаться на заводе Hyundai в Монтгомери (Алабама), где налажена сборка Hyundai Santa Fe. Исходя из этого было бы логично предположить, что Santa Cruz должен быть унифицирован с Santa Fe.

Как бы то ни было, запуск пикапа намечен на следующий год. Прототипы модели проходят дорожные испытания.

#Hyundai