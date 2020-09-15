Пикап Hyundai Santa Cruz будет производной от нового Tucson

В рамках пресс-конференции после премьеры нового поколения Tucson Лоренц Глааб, директор подразделения по управлению глобальной продуктовой линейкой Hyundai Motor Group, заявил, что пикап Santa Cruz будет базироваться на новой генерации Tucson.

Однако эту информацию однозначно не подтвердили в компании Hyundai, куда издание Motor1 обратилось с соответствующим запросом. Слухи о том, что Santa Cruz будет создан на платформе нового Tucson ходят давно. В копилку подтверждений можно было отправлять фото кузова с боковинами в стиле параметрического дизайна - философия последних новинок Hyundai, в том числе Tucson.

Четвёртое поколение Hyundai Tucson дебютировало не только со стандартным размером колёсной базы, но и в лонг-версии, которая, очевидно, и является основой для нового пикапа Hyundai. В таком случае Santa Cruz не будет прямым конкурентом ни Ford Ranger, ни более компактного Ford Maverick: по габаритам "кореец" находится между этими моделями.

Есть обстоятельство, которое пока путает карты: официально заявлено, что Hyundai Santa Cruz будет выпускаться на заводе Hyundai в Монтгомери (Алабама), где налажена сборка Hyundai Santa Fe. Исходя из этого было бы логично предположить, что Santa Cruz должен быть унифицирован с Santa Fe.

Как бы то ни было, запуск пикапа намечен на следующий год. Прототипы модели проходят дорожные испытания.