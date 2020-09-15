Hyundai представил новое поколение Tucson. Он полностью преобразился

Компания Hyundai рассказала подробности о новом поколении Tucson. Четвёртая генерация модели будет доступна со стандартной и удлинённой колёсной базой. Продажи новинки в Южной Корее стартуют в сентябре.

Длина нового Tucson со стандартной колёсной базой, которая равна 2680 мм, - 4500 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1650 мм. Расстояние между ступицами у третьей генерации кроссовера - 2670 мм, от бампера до бампера - 4480 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1655 мм. Другими словами, прибавка оказалась минимальной.

Лонг-версия Hyundai Tucson имеет увеличенную на 75 мм колёсную базу - 2755 мм, длина кроссовера составляет 4630 мм, высота - 1665 мм, ширина такая же - 1865 мм.

Новый Hyundai Tucson может быть оснащён бензиновой "четвёркой" Smartstream объёмом 2.5 литра мощностью 193 л.с., которая агрегатируется с 8-диапазонным "автоматом". Также для модели предусмотрена гибридная силовая установка на базе турбированного двигателя с прямым впрыском 1.6 литра суммарной мощностью 233 л.с. Позднее для модели предложат подключаемую гибридную трансмиссию. Больше подробностей о силовых установках компания будет рассказывать по мере выхода новинки на мировые рынки.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

По-прежнему для Hyundai Tucson доступна система полного привода HTRAC, которая была модернизирована и обзавелась несколькими режимами, такими как "Грязь", "Песок" и "Снег".

Список систем безопасности был расширен практически до предела. В него входят всевозможные системы помощи при парковке и предупреждения об объектах в различных дорожных ситуациях, адаптивный круиз-контроль с функцией старта и автоматического торможения, ассистенты слежения за усталостью водителя, дорожными знаками, разметкой и так далее.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Новый Hyundai Tucson можно открывать при помощи смартфона, который превращается в ключ после установки приложения Hyundai's Digital Key, радиус действия - 15 метров.

Управление медиа и климат-системой осуществляется при помощи сенсорных панелей. Размер экрана мультимедиа в базовой комплектации, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto - 8 дюймов, в топовых версиях диагональ составляет 10.25 дюйма. В режиме навигации появился многооконный режим, позволяющий запуск одновременно нескольких приложений.

Приборная панель в простых версиях - аналоговая, но с цветным дисплеем по центру, в дорогих комплектациях новый Tucson имеет цифровую панель комбинации приборов.

На новом Hyundai Tucson реализована система качества контроля и очистки воздуха в реальном времени: сенсоры мониторят окружающую среду на наличие посторонних примесей и частиц. И кроссовер стал первой моделью концерна с системой постпродувки радиатора, что исключает рост бактерий и появление неприятного запаха при включении климат-контроля.

В компании анонсировали появление Hyundai Tucson N Line, о дате премьеры которого обещали рассказать позднее.

Первым рынком, на котором появится Tucson, будет Южная Корея. Цены пока не объявлены.