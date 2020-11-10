В Ярославле для поджигателя жилого дома потребовали пожизненный срок

Государственный обвинитель на судебном процессе по делу о поджоге жилого дома в Ростове Великом попросил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

- Гособвинитель - прокурор области Дмитрий Попов - попросил назначить подсудимому Александру Комарову, обвиняемому в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества, наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в ИК особого режима, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Предварительное и судебное следствие установило, что нетрезвый 38-летний Комаров около четырех часов утра 19 октября 2019 года приехал на такси к двухэтажному кирпично-деревянному жилому дому № 13 на улице Ленинской Ростова Великого и поджег в подъезде деревянную лестницу и тряпку. Огонь по старинному особняку распространился стремительно. В результате в пожаре и от его последствий погибли восемь человек, в том числе пятеро маленьких детей, старшему из которых было всего шесть лет: семь человек скончались на месте, а выпрыгнувшая из окна и получившая тяжелые травмы женщина через несколько дней умерла в больнице.

Сам Комаров вину признал частично. По его словам, он после поджога все потушил, лестницу руками затер, а ветошь затоптал. В связи с этим адвокат Геннадий Губкин попросил суд переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности. Более того, адвокат заявил, что его подзащитный не причастен к пожару, потому что очаг возгорания находился не на лестнице, а в тамбуре.