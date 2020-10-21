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21.10.2020 15:58
Рубрика: Происшествия

Погубивший восемь человек ярославский поджигатель раскаялся

Текст: Элина Труханова
Александр Комаров, обвиненный в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Великом и гибели восьми человек, в том числе пяти детей, раскаивается в содеянном. Об этом сообщил перед судебным заседанием его адвокат.
Фото: Анна Соловьева Фото: Анна Соловьева
Фото: Анна Соловьева

Напомним, предварительное следствие установило, что 19 октября 2019 года в четыре часа утра пьяный Комаров 1982 года рождения приехал на такси на улицу Ленинскую, 13, Ростова Великого, звонил в двери квартир, а когда ему грубо ответили и не открыли, вернулся к ждавшему его такси, взял из куртки зажигалку и на первом этаже дома запалил с ее помощью деревянную лестницу и тряпку, которую нашел тут же. После чего уехал.

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В результате многоквартирный наполовину деревянный двухэтажный особняк XIX века сгорел, как свечка. Девять жильцов из семнадцати смогли выбраться из объятой пламенем постройки, восемь человек, в том числе пятеро маленьких детей, старшему из которых было всего шесть лет, - погибли. Семь человек скончались на месте трагедии, восьмая жертва - через несколько дней в больнице: спасаясь от огня, женщина выпрыгнула из окна мезонина и получила тяжелейшие травмы.

Комарова вычислили и задержали очень оперативно. Но в мотивах, которые им руководили, суду придется еще разбираться.

- Мотивы были малозначительными. Конфликт между сыном подсудимого и его одноклассником. Малозначительный повод, который будет установлен непосредственно в ходе судебного разбирательства, - сообщил гособвинитель по делу Олег Фролов.

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Согласно выводам предварительного следствия, у 10-летнего сына Комарова одноклассник украл небольшую сумму денег да потом еще и поколотил его. Из-за чего Комаров-старший и явился в дом, где живет семья обидчика сына, "выяснять отношения". Однако у стороны защиты своя версия событий.

- По сути, конфликта как такового не было, - уверяет адвокат подсудимого Геннадий Губкин. - Не дрались они, одноклассник отрицает этот факт. А второй мальчик говорит, что просто немножко повздорили, да и все.

Эмоции на лице Комарова в суде прочитать было невозможно - он закрылся медицинской маской, а от фото- и видеокамер отгораживался еще и ладонью. Когда прокурор зачитывал обвинительное заключение, подсудимый сидел спокойно, лишь изредка поправляя очки на переносице. Комарова обвинили в преднамеренном убийстве восьми человек, совершенном с особой жестокостью, в покушении на убийство девяти человек (жильцов дома, которые спаслись), а также в умышленном уничтожении имущества. Правда, свою вину, как выяснилось, он признает лишь частично.

- Мы не согласны с квалификацией, - пояснил защитник подсудимого Геннадий Губкин. - Считаем, что покушение на убийство ему зря вменено, неправильно. А все остальное было совершено по его неосторожности. Он действительно поджег ступеньку, но потом ее затушил.

По словам адвоката, Александр Комаров раскаивается в содеянном, потому что "он очень хороший и порядочный человек". А кроме того еще - прекрасный штукатур-маляр, участвовавший в реставрации церквей в Угличе и Ростове. Правда, на суде этот "хороший человек" ни у кого прощения пока не просил.

Анастасия Лендинева, потерявшая в той страшной трагедии двух своих детей - четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, пред судом призналась журналистам, что желает подсудимому самого сурового наказания, какое только возможно.

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