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10.11.2020 10:57
Рубрика: Происшествия

В Солнечногорске задержан подозреваемый в убийстве доцента РЭУ и ее матери

Текст: Иван Петров
Подозреваемый в резонансном убийстве в Подмосковье двух женщин и ножевом ранении шестилетней девочки задержан. Об этом во вторник утром сообщают в МВД и Следственном комитете.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения,подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

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В подмосковном главке СКР в свою очередь рассказали, что в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Отмечается, что задержанный работал у потерпевших в частном доме подсобным рабочим. Ранее сообщалось, что от рук грабителя погибла 44-летняя доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская и ее 67-летняя мать. Шестилетняя дочь преподавательницы выжила, но находится до сих пор в реанимации. Усугубляет ситуацию, что забрать девочку с больницы после выздоровления некому. Ее дедушка сам находится на больничной койке, об отце ничего не известно.

Поздно вечером 7 ноября 2020 года, по версии следствия, 26-летний уроженец Таджикистана Жасуржон Усманов совершил убийство двух женщин 1976 и 1953 года рождения (мать и дочь), нанеся обеим множество колото-резаных ранений по всему телу. Кроме этого, он нанес ножевые ранения в область груди и шеи 6-летней девочке. Затем преступник забрал из дома все ценности и скрылся.

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В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи. "Предварительно мотивом убийства явился конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги по работам в частном доме", - отметили в Следственном комитете.

Задержанный, как выяснилось, ранее уже был осужден за грабеж. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

СКР также разместил видео задержания подозреваемого в резонансном убийстве.

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