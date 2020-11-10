В Солнечногорске задержан подозреваемый в убийстве двух женщин

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка в Солнечногорске.

Напомним, три дня назад Следственный комитет заявил, что в Солнечногорском городском округе в доме одного из садовых товариществ нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения. Там же была найдена раненая шестилетняя девочка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Высказывалось предположение, что к преступлению может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья 1994 года рождения. Его везут к следователю.

По словам старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольги Врадий, предварительно, мотивом убийства послужил конфликт из-за денежного долга за оказанные мужчиной услуги.