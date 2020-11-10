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10.11.2020 12:21
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье предъявят обвинение подростку, сбившему школьницу

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае следователи завершили расследование громкого уголовного дела о ДТП с погибшей школьницей. Девочку сбил на легковушке ее ровесник, а потом сбежал с места происшествия.

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Напомним, случай произошел 13 августа в селе Кочубеевском. Как выяснили в краевом следственном управлении СК РФ, 13 августа обвиняемый без водительских прав на ВАЗ-2106 вылетел на тротуар, где сбил 15-летнюю девочку, после чего сбежал. От полученных ранений школьница скончалась на месте.

Инцидент вызвал волну возмущений у местных жителей. В дело вмешался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который взял ситуацию на личный контроль.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Завершенное расследование передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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