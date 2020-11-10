Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей

Геннадий Орлов, бывший глава администрации Выборгского района Ленобласти, ныне находящийся под следствием, может быть причастен к рейдерским захватам и похищениям людей. Об этом, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, представитель прокуратуры заявил на судебном заседании, где рассматривалась мера пресечения Орлову.

Вообще-то Геннадий Орлов находится с 18 октября под домашним арестом. Но представители стороны обвинения подали апелляционное представление, в котором указали, что считают правильным отправить экс-чиновника под стражу.

На судебном заседании представитель прокуратуры указал также, что Орлов имеет связи с организованными преступными группами и пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей.

Напомним, экс-чиновник попал под следствие в связи с исчезновением 700 миллионов рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом Выборга. Но на судебном заседании прозвучало, что Орлову вменяют еще три эпизода преступной деятельности, при которых ущерб казне составил 800 миллионов рублей.

Сам Орлов на судебном заседании был эмоционален и даже пустил слезу. Все обвинения в свой адрес он опроверг, заявив, что большую часть жизни прожил в Выборге и работал на благо своей малой родины.