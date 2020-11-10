Ранившего врача скорой крымчанина признали психически нездоровым

Главное управление СКР по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в покушении на убийство врача скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ.

Следствие установило, что днем 26 июля 2020 года в диспетчерскую службу Крымского центра медицины катастроф поступил вызов от жительницы Симферополя с улицы Балаклавской. Она просила о помощи ее 32-летнему сыну. Когда прибывшие по вызову медики вошли в квартиру, нуждавшийся, по словам матери, в помощи мужчина вонзил нож в шею врача и таким образом причинил здоровью последнего тяжкий вред. Очевидцы обезвредили злоумышленника, а затем изолировали его в спецучреждении. Раненому врачу своевременно оказали квалифицированную помощь.

Проведенная во время расследования комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у симферопольца тяжелое психическое расстройство, из-за которого ему показано принудительное лечение в специализированном стационаре психиатрической лечебницы.

- Материалы дела направлены в прокуратуру для подписания постановления о применении в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера, - заключили в пресс-службе.

Сейчас все машины скорой помощи в Крыму, в том числе вновь приобретаемые, оборудованы "тревожными кнопками" для вызова сотрудников Росгвардии, с которой у Центра медицины катастроф заключен договор об охране.