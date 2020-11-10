Ключевой гарантией военной безопасности России, которая сводит на нет угрозу крупномасштабного конфликта и делает бессмысленными попытки давления, президент считает ядерную триаду. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК в Сочи.

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - заявил Владимир Путин.

"Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", - считает президент.

"Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности. По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед от других ведущих военных держав", - заявил Путин. И впервые в истории "выступила не в роли догоняющего, а предложила такие образцы, которые на годы и даже десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире", сказал он. "И, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов", - добавил президент.

"Учитывая современные геополитические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять и их составляющие", - объявил Путин. "Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - привел он цифры.

На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", около половина соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярд", в составе ВМФ есть головная подлодка проекта "Борей-А".