Новости

Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
Ростех создал первый самолет МС-21-310 с российскими двигателями 16:48
"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения" 15:08
Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды 14:59
В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19 14:57
В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей 14:44
В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн 14:39
В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры 14:39
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде 14:29
Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей 14:20
Столица сэкономила на покупке зимнего реагента 14:18
Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию 14:07
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам 14:01
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 17:34
Рубрика: Власть

Президент назвал гарантию военной безопасности России

Текст: Кира Латухина
Ключевой гарантией военной безопасности России, которая сводит на нет угрозу крупномасштабного конфликта и делает бессмысленными попытки давления, президент считает ядерную триаду. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК в Сочи.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил о неучастии России в гонке вооружений

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - заявил Владимир Путин.

"Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", - считает президент.

"Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности. По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед от других ведущих военных держав", - заявил Путин. И впервые в истории "выступила не в роли догоняющего, а предложила такие образцы, которые на годы и даже десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире", сказал он. "И, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов", - добавил президент.

Путин назвал источник распространения террористической угрозы

"Учитывая современные геополитические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять и их составляющие", - объявил Путин. "Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - привел он цифры.

На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", около половина соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярд", в составе ВМФ есть головная подлодка проекта "Борей-А".

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
Депутаты одобрили во II чтении рост ставки НДФЛ на доходы более 5 млн
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части