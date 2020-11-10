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Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом

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    10.11.2020, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ FilmIsNow Action Movie Trailers Фото: youtube.com/ FilmIsNow Action Movie Trailers
Фото: youtube.com/ FilmIsNow Action Movie Trailers

На повестке зреет еще один проект братьев Руссо, создателей картин линеек "Первый мститель" и "Мстители".

Фото: kinopoisk.ru
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения"

Как передает Deadline, Руссо выступят продюсерами ремейка экшн-комедии 2016 года совместного производства Канады и Вьетнама "Телохранители из Сайгона" (Vê Si Sài Gòn) для Universal.

В ролях - Крис Прэтт и звезда китайского киношлягера "Волк-воин" (Wolf Warrior) Джеки Ву.

Они сыграют недалеких приятелей-бодигардов, у которых из-под самого носа выкрали важного клиента - наследника огромной корпорации. Которого теперь парочке нужно отыскать и вернуть.

Фото: kinopoisk.ru
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Алекс Грегори и Питер Хайк (ситком "Вице-президент") занимаются сценарием. Прэтт - сопродюсер.

По срокам ясности нет.

Ну и так, для галочки: рейтинг оригинала на IMDb - 2,6.

Ранее появился трейлер фильма "Мосул", спродюсированного Руссо.

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