Трамп: При Байдене вакцину от COVID-19 мы ждали бы еще четыре года

При демократе Джо Байдене во главе администрации вакцины от нового коронавируса не было бы еще четыре года. Такое мнение выразил действующий президент США Дональд Трамп.

"FDA и демократы не хотели, чтобы вакцина была получена до выборов. И эта бюрократия бы стоила миллионов жизней", - пишет ТАСС со ссылкой на Twitter американского лидера.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с американской компанией Pfizer. Согласно отчету, риск заразиться коронавирусной инфекцией при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос на регистрацию в FDA на следующей неделе.

Добавим, что на фоне поступивших новостей о вакцине на биржах резко пошли вниз акции производителей COVID-тестов. Эксперты оценили убытки в 38 миллиардов долларов. Инвесторы засомневались в устойчивости прибылей на рынке медицинских тестов. В результате в минусе остались порядка десяти компаний, которые их выпускают.