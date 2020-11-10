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10.11.2020 05:48
Рубрика: В мире

Трамп: При Байдене вакцину от COVID-19 мы ждали бы еще четыре года

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

При демократе Джо Байдене во главе администрации вакцины от нового коронавируса не было бы еще четыре года. Такое мнение выразил действующий президент США Дональд Трамп.

Фото: AP Photo / Richard Drew
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"FDA и демократы не хотели, чтобы вакцина была получена до выборов. И эта бюрократия бы стоила миллионов жизней", - пишет ТАСС со ссылкой на Twitter американского лидера.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с американской компанией Pfizer. Согласно отчету, риск заразиться коронавирусной инфекцией при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос на регистрацию в FDA на следующей неделе.

Добавим, что на фоне поступивших новостей о вакцине на биржах резко пошли вниз акции производителей COVID-тестов. Эксперты оценили убытки в 38 миллиардов долларов. Инвесторы засомневались в устойчивости прибылей на рынке медицинских тестов. В результате в минусе остались порядка десяти компаний, которые их выпускают.

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