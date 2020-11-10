В Минобороны рассказали о развертывании российских миротворцев в Карабахе

Как сообщили в Минобороны РФ, Начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев поставил задачу дежурным сменам непрерывно контролировать как создание авиационной группировки, так и организацию воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. По этому вопросу уже организовано взаимодействие с федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России, Россавиацией.

"С первых минут получения приказа на создание российской миротворческой группировки, организована переброска личного состава, техники и материальных средств на аэродром вылета Ульяновск-Восточный", - отметили в Минобороны.

НЦУО обеспечил взаимодействие военной полиции, ГИБДД, администрации районов на оперативное и беспрепятственное передвижение воинских колон подразделений 15 миротворческой бригады на аэродром.

В Минобороны подчеркнули, что для контроля за прекращением огня и военных действий, сейчас в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент. В зоне конфликта будут находиться 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Чтобы контролировать соблюдение договоренностей предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.

В Минобороны напомнили, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.