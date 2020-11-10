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10.11.2020 10:41
Рубрика: Легковые авто

В России наладят выпуск дизельных двигателей для легковых машин

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

В середине 2021 года на калужском заводе "ПСМА Рус" начнётся серийное производство дизельных двигателей для легковых автомобилей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как пишет портал Wroom, предприятие наладит выпуск дизеля объёмом 1,6 литра семейства DV6. Силовой агрегат разработан концерном PSA.

По предварительным данным, 95-сильным дизельным мотором будут оснащать модели Peugeot и Citroen. Пока эти двигатели поставляют с французского завода, который располагается в городе Тремери.

Семейство DV6 появилось в 2003 году. Помимо Peugeot и Citroen, 1,6-литровые дизели устанавливали и на некоторые автомобили Suzuki, Mini, Ford, Volvo, Mazda.

На заводе "ПСМА Рус" в Калуге также скоро стартует выпуск фургона Peugeot Partner второго поколения. В продаже "каблучок" появится до конца 2020 года.

Ранее СП "Соллерс Форд" объявило о перезапуске завода двигателей. В Елабуге с 2023 года будут производить 2,2-литровый турбодизель для Ford Transit и глубокого рестайлингового "Патриота".