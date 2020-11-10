В России наладят выпуск дизельных двигателей для легковых машин

В середине 2021 года на калужском заводе "ПСМА Рус" начнётся серийное производство дизельных двигателей для легковых автомобилей.

Как пишет портал Wroom, предприятие наладит выпуск дизеля объёмом 1,6 литра семейства DV6. Силовой агрегат разработан концерном PSA.

По предварительным данным, 95-сильным дизельным мотором будут оснащать модели Peugeot и Citroen. Пока эти двигатели поставляют с французского завода, который располагается в городе Тремери.

Семейство DV6 появилось в 2003 году. Помимо Peugeot и Citroen, 1,6-литровые дизели устанавливали и на некоторые автомобили Suzuki, Mini, Ford, Volvo, Mazda.

На заводе "ПСМА Рус" в Калуге также скоро стартует выпуск фургона Peugeot Partner второго поколения. В продаже "каблучок" появится до конца 2020 года.

Ранее СП "Соллерс Форд" объявило о перезапуске завода двигателей. В Елабуге с 2023 года будут производить 2,2-литровый турбодизель для Ford Transit и глубокого рестайлингового "Патриота".