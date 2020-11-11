Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению

Более 400 российских военнослужащих-миротворцев доставили в Армению самолеты Ил-76. Личный состав сформировал колонны для перехода в район несения службы, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили более в Армению также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи. Техника уже прошла проверку готовности к передвижению по горным районам. Сразу после согласования маршрутов колонны отправятся в путь", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. В министерстве уточнили, что для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях​​​, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.