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Рубрика: Власть

Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Более 400 российских военнослужащих-миротворцев доставили в Армению самолеты Ил-76. Личный состав сформировал колонны для перехода в район несения службы, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ/ ТАСС
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"Самолеты военно-транспортной авиации доставили более в Армению также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи. Техника уже прошла проверку готовности к передвижению по горным районам. Сразу после согласования маршрутов колонны отправятся в путь", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. В министерстве уточнили, что для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях​​​, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

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