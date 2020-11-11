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Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло"

Новости
    11.11.2020, 17:50
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актеры Эндрю Скотт ("Шерлок", "Дрянь", "Темные начала") и Рут Уилсон ("Джейн Эйр", "Темные начала") примут участие в съемках экранизации пьесы "Осло" за авторством Дж. Т. Роджерса, пользовавшейся успехом у театралов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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Полнометражный фильм будет снят для американской кабельной сети HBO. По предварительным данным, одним из исполнительных продюсеров станет Стивен Спилберг. Кроме него в команде продюсеров будут присутствовать Марк Э. Платт, Кристи Макоско Кригер, а также Дэвид Литвак.

В пьесе рассказывается о событиях, имевших место в начале девяностых, о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под эгидой Норвегии, которые привели к подписанию в 1993-м году Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению, известной также как Соглашение в Осло.

Рут Уилсон сыграет роль министра иностранных дел Норвегии Мону Юль, Эндрю Скотт - ее мужа, дипломата и социолога Терье Руд-Ларсена. В фильме также снимутся Салим Дау, Валид Зуэйтер, Джефф Вильбуш, Игал Наор, Ицик Коэн, Ротем Кейнан, Сассон Габай и Тобиаш Зиллиакус.

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