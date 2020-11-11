Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

Инициатива на эту тему была предложена главой государства для закрепления в законодательстве новых норм обновленной Конституции.

Госсовет в России существует уже двадцать лет в качестве совещательного органа. За эти годы он зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому поправками в Конституцию он и был вынесен на новый уровень, объяснил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Теперь он станет конституционным государственным органом. Такой статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, резюмировал парламентарий. Теперь с помощью Госсовета "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения".

"Это огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, - заявил в ходе пленарного заседания спикер ГД Вячеслав Володин. - В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно".

Госсовет, считает Володин, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов", резюмировал он.

Совет возглавит президент, а в его состав войдут премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Планируется, что Совет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. "По итогам решения Госсовета президент дает поручения по тем или иным вопросам", - заявил Крашенинников. Он уточнил, что новый документ не наделяет этот орган правом законодательной инициативы, однако в своем решении совет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство.

"Есть очень важные полномочия, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти", - добавил глава комитета. Например, бывают случаи, когда власти региона в чем-то не согласны с органами местного самоуправления, и наоборот.

Госсовет - тот самый орган, которого не достает нынешней государственной системы для принятия оперативных решений, заявил от "Справедливой России" замруководителя фракции Олег Нилов. "Он под управлением президента будет сразу принимать такие решения, сразу их просчитывать, - пояснил парламентарий. - И сразу реализовывать эти решения на все уровни власти без потерь. У нас нет возможности сегодня долго обсуждать и запрягать".

Это решение - важный этап для России, отметил от ЛДПР замруководителя фракции Алексей Диденко. Либерал-демократы предложили поправку ко второму чтению - включить глав думских фракций в список тех, кто входит в Госсовет по должности.