Лиам Нисон снимется в ремейке фильма про автомобиль с бомбой

Актер Лиам Нисон снимется в ремейке испанского фильма 2015 года "Незнакомец". По сценарию, он отправится на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в невеселое путешествие по стране.

Как сообщает Deadline, адаптацией сценария занялись Кейван Салманпур и Эндрю Болдуин. И если о первом почти ничего не известно, то второй выступал в роли сценариста триллера о якудза с Джаредом Лето "Аутсайдер" и боевика "Крутые меры" с Идрисом Эльбой в роли спецагента ЦРУ. Режиссером станет Нимпрод Антал, у которого за плечами сериал про реалистичную куклу младенца "Дом с прислугой" и фильмы "Контроль" и "Хищники". Продюсированием займутся Эндрю Рона и Алекс Хейнеман, основатели The Picture Company, совместно с французской кинокомпанией Studiocanal.

По сюжету фильма, который предварительно называется "Наказание" (Retribution), Лиам Нисон сыграет бизнесмена за рулем автомобиля со взрывчаткой. Неизвестный преступник будет давать ему указания, которые следует выполнять беспрекословно. Иначе бомба взорвется. Для большего трагизма, компанию герою Нисона составит его семья.

Фактически, "Наказание" будет ремейком ремейка. Испанская лента "Незнакомец" главную идею берет у известного голливудского фильма "Скорость" 1994 года с Киану Ривзом и Сандрой Буллок про заминированный автобус, несущийся по автострадам США, и его пассажиров, которых используют в качестве противовеса на крутых поворотах. Фильм тогда высоко оценили кинокритики, он получил два "Оскара" за лучший звук и лучший монтаж звука и обзавелся едва окупившимся в прокате сиквелом.