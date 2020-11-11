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11.11.2020 01:23
Рубрика: Экономика

Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 44 долларов за баррель, а североамериканская WTI торгуется в районе 42 долларов за баррель. Оба маркерных сорта прибавили в цене с начала более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Стимул к росту котировки барреля получили после новостей об удачных испытаниях вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech, в ходе которых препарат показал более чем 90-процентную эффективность.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости
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Кроме того, оптимизм нефтяному рынку добавили надежды на победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Считается, что под его руководством в стране снизится добыча нефти, а также прекратятся торговые войны с Китаем, которые негативно влияют на спрос на энергоресурсы.

При этом информации о росте потребления нефти и нефтепродуктов в мире пока нет. Минэнерго США понизило свой прогноз на 2020 год по средней цене на нефть марки Brent с 41,19 доллара за баррель до 40,61 доллара. Ожидания по среднему показателю производства нефти в США оказались снижены лишь на 100 тысяч баррелей с 11,5 до 11,4 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и до 11,1 миллиона баррелей в 2021 году. В 2019 году в США добывалось 12,2 миллиона баррелей.

Реальную поддержку нефтяным ценам может оказать решение ОПЕК+ продлить действующие квоты сокращения добычи на какой-то период 2021 года. Сейчас страны, участвующие в сделке, суммарно сокращают производство на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Для роста потребления нефти и нефтепродуктов, в первую очередь, необходим перелом в борьбе с пандемией, начало массовой вакцинации и отмена карантинных ограничений.

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