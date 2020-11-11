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11.11.2020 11:02
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: первое фото внешности

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Закамуфлированные прототипы Lada Largus Facelift уже не раз были замечены на дорогах общего пользования. Теперь AvtoVAZ News опубликовал фрагмент передней части обновлённой модели без маскировочной плёнки.

Фото: Борис Захаров
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Судя по фото, Largus действительно получил фары от дорестайлингового Renault Logan 2 без светодиодных ДХО, капот и крылья другой формы. С такого ракурса автомобиль напоминает кроссовер Renault Duster. Известно, что Largus примерил Х-образный передний бампер и оригинальную решётку радиатора. Боковина и корма не изменились.

Также опубликован новый снимок интерьера Largus FL. Салон универсала унифицирован с Renault и Lada. От Duster заимствована передняя панель, от Xray Cross рулевое колесо, щиток приборов, сиденья, центральный подлокотник.

Техническая "начинка" Lada Largus осталась прежней. Машина предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра - ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.). Моторы агрегатируются с безальтернативной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В серию рестайлинговый Lada Largus пойдёт в феврале 2021 года. Продажи стартуют в марте. Ранее ожидалось, что АвтоВАЗ начнёт массовый выпуск модернизированной модели в октябре текущего года. Компания уже запатентовала детали экстерьера и интерьера Largus FL.

#Lada