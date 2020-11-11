Обновленный Lada Largus: первое фото внешности

Закамуфлированные прототипы Lada Largus Facelift уже не раз были замечены на дорогах общего пользования. Теперь AvtoVAZ News опубликовал фрагмент передней части обновлённой модели без маскировочной плёнки.

Судя по фото, Largus действительно получил фары от дорестайлингового Renault Logan 2 без светодиодных ДХО, капот и крылья другой формы. С такого ракурса автомобиль напоминает кроссовер Renault Duster. Известно, что Largus примерил Х-образный передний бампер и оригинальную решётку радиатора. Боковина и корма не изменились.

Также опубликован новый снимок интерьера Largus FL. Салон универсала унифицирован с Renault и Lada. От Duster заимствована передняя панель, от Xray Cross рулевое колесо, щиток приборов, сиденья, центральный подлокотник.

Техническая "начинка" Lada Largus осталась прежней. Машина предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра - ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.). Моторы агрегатируются с безальтернативной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В серию рестайлинговый Lada Largus пойдёт в феврале 2021 года. Продажи стартуют в марте. Ранее ожидалось, что АвтоВАЗ начнёт массовый выпуск модернизированной модели в октябре текущего года. Компания уже запатентовала детали экстерьера и интерьера Largus FL.