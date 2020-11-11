Подозреваемым в убийстве Маругова предъявили обвинение еще по одному делу

Неожиданное продолжение получило громкое уголовное дело об убийстве в Московской области предпринимателя Владимира Маругова. Одному из подозреваемых предъявили обвинение, но по другому делу.

Как разъяснили корреспонденту "РГ" в СКР по Московской области, Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявлено обвинение. Уголовная статья - незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц и вымогательство группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере. Мавриди также обвиняется в убийстве предпринимателя. Оба под стражей по ходатайству следствия.

По версии следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал в Московской области банду, которая пыталась завладеть элитной недвижимостью пожилого столичного адвоката. Мавриди и его соучастники заманили адвоката в загородный дом, расположенный в городе Одинцово. Там они и удерживали мужчину, избивали и требовали переписать на них его недвижимое имущество.

Держали пленника долго - протяжении двух лет. За это время адвокат согласился подписать договоры купли-продажи. По ним его имущество - три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло в собственность участников банды.

О преступлениях против адвоката стало известно, когда расследовали дело по факту убийства предпринимателя в Истре. Тогда во время осмотра квартиры подозреваемого Мавриди и был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Им оказался в прошлом известный московский адвокат. Его имя следствие не называет.

Сейчас продолжается розыск соучастника убийства Маругова.