В Воронеже солдата арестовали на два месяца за расстрел сослуживцев

Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве трех человек на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем, заключен под стражу на два месяца - до 8 января 2021 года.

Такую меру пресечения избрал Воронежский гарнизонный суд по ходатайству следователя военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу. Макаров и его защитник просили назначить домашний арест. Солдата подозревают в убийстве двух и более лиц (статья 105 УК РФ, часть 2, пункт "а") а также хищении оружия с применением насилия (статья 226, часть 4, пункт "б").

По версии следствия, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда на территории войсковой части 45117 срочник убил дежурного по полку офицера, чтобы забрать его огнестрельное оружие. Далее парень выстрелил в рядового, который сейчас находится в военном госпитале. Затем солдат убил спавшего срочника, прикрываясь еефрейтором, а потом застрелил и его.

С похищенным оружием Макаров самовольно покинул часть и скрылся. Его задержали в тот же ден: угнав машину, Антон направлялся к вырастившей его бабушке в Орловскую область.