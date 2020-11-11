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11.11.2020 19:32
Рубрика: Происшествия

Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Геннадию Орлову, долгие годы занимавшему пост главы администрации Выборгского района Ленобласти, продлили домашний арест. На судебном заседании представители следствия заявили, что помимо исчезновения 700 миллионов рублей, в причастности к которому обвиняют чиновника, появилось еще одно дело, на сей раз ущерб для бюджета составил более 800 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей

На заседании суда прозвучало, что деньги пропали в 2016 и 2017 годах. В следствии полагают, что муниципальное бюджетное учреждению оплатило на 800 миллионов рублей счета двум коммерческим фирмам, но работы так и не были выполнены.

Далее, как заявили представители следствия, деньги участники группы обналичили.

Кто конкретно участвовал в этой схеме, следствие пока сказать не может, в релизе объединенной пресс-службы судов Петербурга используется формулировка "неустановленные лица администрации МО "Выборгский район".

Тем не менее, в причастным к пропаже денег следователи называют экс-главу Орлова.

Ранее бывшего чиновника обвинили в пропаже 700 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги должны были пойти на ремонт административных зданий и соцобъектов в Выборге. Но по факту работы не были выполнены.

Вначале в причастности к хищениям обвинили главу финансового комитета района. Затем вопросы у следователей возникли и к Орлову.

Сам экс-глава отрицает предъявленные ему обвинения.

Тем не менее, Приморский районный суд Петербурга продлил Орлову домашний арест до 12 февраля 2021 года.

Уголовное дело о пропаже бюджетных средств в Выборгском районе вызвало широкий общественный резонанс. Дело в том, что бюджет районного центра - города Выборга составляет немногим больше 700 миллионов в год.

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