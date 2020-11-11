Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга

Геннадию Орлову, долгие годы занимавшему пост главы администрации Выборгского района Ленобласти, продлили домашний арест. На судебном заседании представители следствия заявили, что помимо исчезновения 700 миллионов рублей, в причастности к которому обвиняют чиновника, появилось еще одно дело, на сей раз ущерб для бюджета составил более 800 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На заседании суда прозвучало, что деньги пропали в 2016 и 2017 годах. В следствии полагают, что муниципальное бюджетное учреждению оплатило на 800 миллионов рублей счета двум коммерческим фирмам, но работы так и не были выполнены.

Далее, как заявили представители следствия, деньги участники группы обналичили.

Кто конкретно участвовал в этой схеме, следствие пока сказать не может, в релизе объединенной пресс-службы судов Петербурга используется формулировка "неустановленные лица администрации МО "Выборгский район".

Тем не менее, в причастным к пропаже денег следователи называют экс-главу Орлова.

Ранее бывшего чиновника обвинили в пропаже 700 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги должны были пойти на ремонт административных зданий и соцобъектов в Выборге. Но по факту работы не были выполнены.

Вначале в причастности к хищениям обвинили главу финансового комитета района. Затем вопросы у следователей возникли и к Орлову.

Сам экс-глава отрицает предъявленные ему обвинения.

Тем не менее, Приморский районный суд Петербурга продлил Орлову домашний арест до 12 февраля 2021 года.

Уголовное дело о пропаже бюджетных средств в Выборгском районе вызвало широкий общественный резонанс. Дело в том, что бюджет районного центра - города Выборга составляет немногим больше 700 миллионов в год.