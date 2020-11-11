Как кубанская казачка стала мамой для семерых сирот

Свыше 16 лет мы следим за жизнью Татьяны Грудининой, которая, потеряв родного сына, сумела стать матерью для семерых сирот. За эти годы все они стали друзьями "РГ" , а истории этой потрясающей семьи мы посвятили цикл своих публикаций .

В большой станице Медведовской Татьяну Грудинину, местную жительницу, потомственную казачку и просто красавицу, знает каждый. И не только как певунью, руководительницу народного казачьего ансамбля "Кубанцы", но и как грозу местных алкоголиков и прочих аморальных элементов. И еще как защитницу обездоленных детей. Первой спасенной ею сироте, Катюшке, уже 25 лет. Теперь она сама мама двоих замечательных мальчиков. А в январе 2004 года Таня отбила ее у наркомана. Схватила малышку в охапку и принесла домой. Отмыла, отогрела, накормила и только тут поняла, что ребенок - глухонемой. Потом узнала, что девочка появилась в станице вместе с цыганским табором, подобравшим ее где-то на вокзале. Таня дала ей имя и взяла в дом. И когда через семь месяцев погиб ее единственный сын, выжить и не сойти с ума от горя помогла приемная дочка Катя. Рассказанную нами историю ("Будулай бы заплакал", "РГ - Неделя", 17.09.2004) потом повторили многие газеты и телеканалы. Катюшка вместе с мамой стали героинями популярных передач. Татьяне пришлось изливать душу перед всей страной и отвечать на многочисленные вопросы журналистов. По ее словам, согласилась на это она с единственной целью: чтобы своим примером указать путь другим.

Все приемные дети появились в этом доме волею судьбы и обстоятельств, подчас кажущихся абсолютно невероятными. Фото: Владимир Аносов

Катя сейчас живет на Тамани, откуда родом ее муж, Юра. На ее свадьбу пять лет назад Татьяна приехала вместе с Аней, Тимофеем и Викой. Как в свое время и Катя, они попали к ней заморышами, заметно отстающими от сверстников в развитии, а теперь все трое - будто картинки. Красавице Ане будущим летом исполнится 20 лет. В прошлом году всей большой семьей отдавали ее замуж. Таня сначала переживала, что дочка так рано выпорхнула из гнезда, но когда узнала, что ее суженый стал в Краснодаре победителем конкурса "Учитель года", со спокойным сердцем благословила обоих на долгую и счастливую жизнь. Володя, как и Аня, теперь зовет ее мамой.

Все приемные дети появились в этом доме волею судьбы и обстоятельств, о чем в свое время писала "РГ" ("Большая родня" от 24.01.2008, "Будулай бы заплакал-2" от 15.01.2009). Никого из них Грудинина специально не искала: малыши сами ее находили, как это произошло в истории с появлением Тимофея, кинувшегося к ней на шею в районной больнице со словами: "Ты случайно не моя мама? Я маму везде ищу". Сердце у нее так и екнуло! Прижала мальчишку к себе, увидела, что голова вся в шрамах и шишках, и так его жалко стало.

"Ну вот, сыночек, родненький, и нашелся ты, наконец", - ответила. Тимофей стал первым маминым помощником. Ему уже 19, заканчивает колледж и готовится к службе в армии. Вике - 14, и она вместе с Тимохой помогает Татьяне поднимать еще троих приемышей, появившихся в доме четыре года назад. Их родители друг за другом ушли из жизни, оставив сиротами троих малышей от полутора до четырех лет от роду. Их попробовала взять к себе родная сестра умершей мамы, однако вскоре женщина со слезами пришла в администрацию Тимашевского района, честно признавшись, что взятая ноша оказалась не под силу. "Только тебе можем их доверить, прими сирот в свой дом", - сказали в опеке. " Я глянула на них - и серд­це обмерло, так стало жалко, - признается Татьяна. - Пошла к старшим детям за советом, они не сразу, но согласились, чтобы малышей к нам определили. Первое время было очень трудно. Честно признаюсь: думала, что и я не справлюсь, но Аня, Вика и Тимоха помогли. Теперь от детей одна радость".

На вопрос, как умудряется управляться с таким большим семейством, она отвечает: "Любить надо детей, тогда все получится". А узнав о юбилее "РГ", сказала: "Все эти годы "Российская газета" была вместе с нами - и в радостях, и в горестях. После ваших статей мне со всей страны письма приходили. У нас на хуторе появилась детская площадка благодаря призыву "РГ" помочь с ее обустройством. Низкий вам поклон за все это! Долгая и счастливая лета "Российской газете"!"