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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Встречайте станичников

Как кубанская казачка стала мамой для семерых сирот
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Свыше 16 лет мы следим за жизнью Татьяны Грудининой, которая, потеряв родного сына, сумела стать матерью для семерых сирот. За эти годы все они стали друзьями "РГ", а истории этой потрясающей семьи мы посвятили цикл своих публикаций.

В большой станице Медведовской Татьяну Грудинину, местную жительницу, потомственную казачку и просто красавицу, знает каждый. И не только как певунью, руководительницу народного казачьего ансамбля "Кубанцы", но и как грозу местных алкоголиков и прочих аморальных элементов. И еще как защитницу обездоленных детей. Первой спасенной ею сироте, Катюшке, уже 25 лет. Теперь она сама мама двоих замечательных мальчиков. А в январе 2004 года Таня отбила ее у наркомана. Схватила малышку в охапку и принесла домой. Отмыла, отогрела, накормила и только тут поняла, что ребенок - глухонемой. Потом узнала, что девочка появилась в станице вместе с цыганским табором, подобравшим ее где-то на вокзале. Таня дала ей имя и взяла в дом. И когда через семь месяцев погиб ее единственный сын, выжить и не сойти с ума от горя помогла приемная дочка Катя. Рассказанную нами историю ("Будулай бы заплакал", "РГ - Неделя", 17.09.2004) потом повторили многие газеты и телеканалы. Катюшка вместе с мамой стали героинями популярных передач. Татьяне пришлось изливать душу перед всей страной и отвечать на многочисленные вопросы журналистов. По ее словам, согласилась на это она с единственной целью: чтобы своим примером указать путь другим.

Все приемные дети появились в этом доме волею судьбы и обстоятельств, подчас кажущихся абсолютно невероятными. Фото: Владимир Аносов

Катя сейчас живет на Тамани, откуда родом ее муж, Юра. На ее свадьбу пять лет назад Татьяна приехала вместе с Аней, Тимофеем и Викой. Как в свое время и Катя, они попали к ней заморышами, заметно отстающими от сверстников в развитии, а теперь все трое - будто картинки. Красавице Ане будущим летом исполнится 20 лет. В прошлом году всей большой семьей отдавали ее замуж. Таня сначала переживала, что дочка так рано выпорхнула из гнезда, но когда узнала, что ее суженый стал в Краснодаре победителем конкурса "Учитель года", со спокойным сердцем благословила обоих на долгую и счастливую жизнь. Володя, как и Аня, теперь зовет ее мамой.

Все приемные дети появились в этом доме волею судьбы и обстоятельств, о чем в свое время писала "РГ" ("Большая родня" от 24.01.2008, "Будулай бы заплакал-2" от 15.01.2009). Никого из них Грудинина специально не искала: малыши сами ее находили, как это произошло в истории с появлением Тимофея, кинувшегося к ней на шею в районной больнице со словами: "Ты случайно не моя мама? Я маму везде ищу". Сердце у нее так и екнуло! Прижала мальчишку к себе, увидела, что голова вся в шрамах и шишках, и так его жалко стало.

"Ну вот, сыночек, родненький, и нашелся ты, наконец", - ответила. Тимофей стал первым маминым помощником. Ему уже 19, заканчивает колледж и готовится к службе в армии. Вике - 14, и она вместе с Тимохой помогает Татьяне поднимать еще троих приемышей, появившихся в доме четыре года назад. Их родители друг за другом ушли из жизни, оставив сиротами троих малышей от полутора до четырех лет от роду. Их попробовала взять к себе родная сестра умершей мамы, однако вскоре женщина со слезами пришла в администрацию Тимашевского района, честно признавшись, что взятая ноша оказалась не под силу. "Только тебе можем их доверить, прими сирот в свой дом", - сказали в опеке. " Я глянула на них - и серд­це обмерло, так стало жалко, - признается Татьяна. - Пошла к старшим детям за советом, они не сразу, но согласились, чтобы малышей к нам определили. Первое время было очень трудно. Честно признаюсь: думала, что и я не справлюсь, но Аня, Вика и Тимоха помогли. Теперь от детей одна радость".

На вопрос, как умудряется управляться с таким большим семейством, она отвечает: "Любить надо детей, тогда все получится". А узнав о юбилее "РГ", сказала: "Все эти годы "Российская газета" была вместе с нами - и в радостях, и в горестях. После ваших статей мне со всей страны письма приходили. У нас на хуторе появилась детская площадка благодаря призыву "РГ" помочь с ее обустройством. Низкий вам поклон за все это! Долгая и счастливая лета "Российской газете"!"

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