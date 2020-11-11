Вице-премьер Хуснуллин рассчитывает на ускорение строительства ЦКАД

Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье должно пойти быстрее после запуска третьего участка, заявил журналистам заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин после церемонии открытия ЦКАД-3.

Он отметил, что третий пусковой участок ЦКАД является частью международного маршрута Европа - Западный Китай. Дальнейшая работа будет сосредоточена на создании этого транспортного коридора.

"Поэтому мы, как уже доложили президенту, председателю правительства, будем в таком режиме продолжать строить. Мы надеемся, что следующие участки будут построены намного быстрее", - сказал Марат Хуснуллин.

Первый участок ЦКАД начали строить еще в августе 2014 года. Отрезок в 35 километров пятого пускового комплекса ЦКАД открыли в этом году. Как отметил вице-премьер, ЦКАД-3 - это самый протяженный участок всей автодороги. Здесь впервые применяется система взимания платы "Свободный поток". Для ее внедрения были приняты специальные законы. Также на третьем участке ЦКАД находится центр управления всеми платными дорогами и вся информационная база, пояснил Хуснуллин. По его словам, небольшая задержка строительства произошла из-за пандемии COVID-19, это было самое напряженное время. Но до конца этого года планируется ввести еще около 100 километров автодороги.

"Планируется, что к концу этого года должно поехать более 200 километров ЦКАД. Хотя задача непростая", - сказал Хуснуллин.

Сегодня, 11 ноября, открыли движение по третьему пусковому участку ЦКАД протяженностью 105 километров. Движение на этом участке будет платным. Как поясняли ранее в госкомпании "Автодор", проезд по всему участку ЦКАД-3 для легковых автомобилей с транспондерами T-pass будет стоить 255 рублей, а без транспондеров - 510 рублей. Для грузовых автомобилей стоимость проезда составляет 830 и 1660 рублей соответственно.