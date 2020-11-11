Вышел первый трейлер фильма "Неадекватные люди 2"

На YouTube-канале Megogo Distribution вышел трейлер фильма "Неадекватные люди 2".

В сиквеле история разворачивается спустя 10 лет после событий первой части.

"Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони", - раскрывается сюжетная завязка в описании под видео.

В актерском составе на главных ролях все те же лица - Ингрид Олеринская, Илья Любимов и Евгений Цыганов вернутся к своим ролям.

В режиссерском кресле Роман Каримов, после оригинальной картины снявший также ленты "Вдребезги", "Всё и сразу", "Гуляй, Вася!" и "Днюха!" Он же написал сценарий.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 10 декабря текущего года.