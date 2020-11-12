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Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Новости
    12.11.2020, 12:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Шпионское шоу, в котором Арнольд Шварценеггер сыграет первую в своей карьере главную сериальную роль, официально определилось с площадкой. Как передает Variety, сериал выйдет на Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь по-прежнему идет о масштабном шоу, в центре которого - злоключения персонажа Арни и его дочери, которую сыграет Моника Барбаро (Нора из "Смертельного оружия").

Рулит проектом Ник Сантора ("Теория лжи", "Клан Сопрано", "Побег"). Арнольд - сопродюсер.

Как уточнил инсайдер, сделка еще не закрыта, но переговоры зашли на финальную стадию.

Ранее сообщалось, что эксклюзивный контракт с Netflix на четыре года подписал Дэвид Финчер.

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