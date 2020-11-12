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Netflix заключил эксклюзивный контракт с Дэвидом Финчером

Новости
    12.11.2020, 11:57
Текст:   Олег Усков

Netflix, у которого, по статистике, по-прежнему нет равных на стриминговом поле, продолжает увеличивать разрыв с конкурентами, подгребая под себя всё, до чего может дотянуться.

Фото: kinopoisk.ru
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В этот раз сервис окончательно дотянулся до режиссера "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера. Как сообщает The PlayList, постановщик заключил с компанией, своим "неофициальным домом" (см. "Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы"), эксклюзивную сделку еще на четыре года.

О важном событии Финчер рассказал в интервью французскому журналу Premiere, которое еще не вышло, но у ресурса есть копия беседы. Там режиссер с юмором говорит, что далее, в зависимости от того, как будет принят "Манк", ему придется либо бродить там по офисам компании и скромно спрашивать "что я могу сделать, чтобы искупить вину?", либо станет "высокомерным *** (задавакой), требующим права и далее снимать черно-белые фильмы".

Фото: instagram.com/ entertainmentweekly
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Как бы там ни было, теперь он будет "производить для Netflix контент" и привлекать к сервису публику благодаря своему "скромному влиянию", заключил режиссер, не уточнив, что именно это за "контент".

Напомним: уже 4 декабря на Netflix состоится релиз новой ленты Дэвида - байопика "Манк", который видевшие его критики щедро и единогласно купают в восторгах и овациях.

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