Депутат Госдумы оценила идею внеочередной индексации маткапитала

Новости

В Минске вводят обязательный масочный режим 12:24
Возбуждено дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы 12:23
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале 12:18
Московские памятники помыли в преддверии зимы 12:09
Социологи назвали самые конфликтные города России 12:08
У московских школьников не будет ноябрьских каникул 12:04
Netflix заключил эксклюзивный контракт с Дэвидом Финчером 11:57
Анна Плетнева рассказала, как московские медики спасли ей жизнь 11:55
В Москве зарегистрировано 5997 новых случаев COVID-19 11:39
В Москве создадут самую большую в стране климатическую камеру 11:38
В Минске выпущены памятные монеты в честь 100-летия таможни 11:34
Анастасия Заворотнюк стала выходить на прогулки 11:34
В Петербурге возбуждено дело об отравлении детей в школе 11:22
В Перу проходят протесты против смещения президента 11:22
В Омске внучки чернобыльца отстояли в суде право на компенсацию 11:07
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек 11:06
Зеленский госпитализирован с коронавирусом 11:03
Москвичи воспользовались системой чекинов порядка 1,4 млн раз 11:00
Премьер Японии намерен в кратчайшие сроки встретиться с Байденом 10:52
На Казанском и Киевском вокзалах Москвы реконструируют платформы 10:33
В Таиланде буддийским монахам запретили участвовать в митингах 10:30
Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет 10:27
Музей космонавтики поможет московским школьникам изучать космос 10:24
Столичные власти расскажут о развитии креативных индустрий 10:21
ФСБ закрыла под Владимиром лабораторию с тонной наркотиков 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 11:10
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы оценила идею внеочередной индексации маткапитала

Материнский капитал на второго ребенка в 2021 году составит 639 тысяч рублей, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение внеочередной индексации маткапитала.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Кабмин утвердил порядок возврата средств маткапитала для обманутых дольщиков

"Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год. И вот он начал индексироваться... Сегодня уже заложены достаточно серьёзные цифры в бюджет", - приводит ее слова RT.

Депутат также отметила, что к социальным выплатам и пособиям необходим взвешенный подход, поскольку достойный рост на сегодня обеспечен. По ее словам, их пересмотр повлечет за собой пересмотр бюджета и потребует изменения других мер.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Федоров предложил провести внеочередную индексацию маткапитала летом следующего года.

Общество Семья и дети Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно