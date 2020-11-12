Депутат Госдумы оценила идею внеочередной индексации маткапитала

Материнский капитал на второго ребенка в 2021 году составит 639 тысяч рублей, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение внеочередной индексации маткапитала.

"Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год. И вот он начал индексироваться... Сегодня уже заложены достаточно серьёзные цифры в бюджет", - приводит ее слова RT.

Депутат также отметила, что к социальным выплатам и пособиям необходим взвешенный подход, поскольку достойный рост на сегодня обеспечен. По ее словам, их пересмотр повлечет за собой пересмотр бюджета и потребует изменения других мер.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Федоров предложил провести внеочередную индексацию маткапитала летом следующего года.