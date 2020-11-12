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12.11.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Euro NCAP оценил безопасность нового кроссовера Mazda MX-30

Текст: Константин Руссов
Фото: Euro NCAP Фото: Euro NCAP
Фото: Euro NCAP

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов опубликовал результаты очередного тура испытаний, в котором приняли участие электрический кроссовер Mazda MX-30 и новое поколение гибридного Honda Jazz.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Mazda MX-30 набрал 91% по параметру защиты взрослых пассажиров и 87% за защиту пассажиров-детей. При фронтальном столкновении с частичным перекрытием может незначительно травмироваться грудная клетка водителя и правая голень. Оценку за защиту детей снизили за отсутствие интегрированной системы CRS и крепления IsoFix на переднем сиденье.

Защита пешеходов - 68%. Кромка капота не представляет опасности, а вот области по краям фар и стойки лобового стекла могут нанести серьёзные травмы. Эффективность систем безопасности - 73%.

Итоговая оценка Mazda MX-30 по методике Euro NCAP - 5 звёзд.

Аналогичной оценки удостоился гибридный Honda Jazz. Защита взрослых пассажиров - 87%, защита детей - 83%, пешеходов - 80%, работа систем безопасности - 76%.

Ранее "РГ" рассказывала о "достижениях" в области безопасности Kia Picanto и Kia Seltos для индийского рынка.

Фото: Euro NCAP
#Mazda