Hyundai зарегистрировала в России загадочные торговые марки

Hyundai Motor зарегистрировал в России три новых торговых имени - Palisus, Palibrus и Palihans. Информация об этом содержится в открытой базе Роспатента.

Названия оформлены только по классу автомобилей, то есть можно предположить, что они предназначены для неких перспективных моделей, которые Hyundai еще не выпустил. Все три названия созвучны с существующим продуктом Hyundai - полноразмерным кроссовером Palisade. Не исключено, что Palisus, Palibrus и Palihans также зарезервированы для новых кроссоверов.

Hyundai закрепил за собой эти наименования до 2030 года.

Напомним, в конце октября Hyundai получил российский сертификат на кроссовер Palisade. Машина начнет продаваться в России в ближайшие недели. Она будет предлагаться в двух модификациях - с турбодизелем объемом 2,2 л (199 л.с.) и бензиновым V6 объемом 3,5 л (249 л.с.). Коробка передач - 8-ступенчатый "автомат", привод - передний или полный.