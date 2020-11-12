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12.11.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Hyundai зарегистрировала в России загадочные торговые марки

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Юрий Зубко / РГ Фото: Юрий Зубко / РГ
Фото: Юрий Зубко / РГ

Hyundai Motor зарегистрировал в России три новых торговых имени - Palisus, Palibrus и Palihans. Информация об этом содержится в открытой базе Роспатента.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Названия оформлены только по классу автомобилей, то есть можно предположить, что они предназначены для неких перспективных моделей, которые Hyundai еще не выпустил. Все три названия созвучны с существующим продуктом Hyundai - полноразмерным кроссовером Palisade. Не исключено, что Palisus, Palibrus и Palihans также зарезервированы для новых кроссоверов.

Hyundai закрепил за собой эти наименования до 2030 года.

Напомним, в конце октября Hyundai получил российский сертификат на кроссовер Palisade. Машина начнет продаваться в России в ближайшие недели. Она будет предлагаться в двух модификациях - с турбодизелем объемом 2,2 л (199 л.с.) и бензиновым V6 объемом 3,5 л (249 л.с.). Коробка передач - 8-ступенчатый "автомат", привод - передний или полный.

#Hyundai