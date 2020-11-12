Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху

"Убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в отсутствии тлеющих конфликтов вокруг ее границ.

"Не заинтересована Российская Федерация в сохранении замороженных конфликтов ни в Карабахе, ни в Приднестровье, ни где бы то ни было еще на постсоветском пространстве. Те, кто такие оценки выдвигают, я считаю, действуют абсолютно нечистоплотно. Здесь отсутствие просто еще конкретного знания и конкретного желания разобраться, в чем конкретно является позиция РФ, какие инициативы мы продвигаем", сказал Лавров.

Министр упомянул и переговоры с Турцией касательно позиций наблюдателей в Карабахе.

"У нас с Турцией есть общие задачи - мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективную ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил Российской Федерации. Каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают", подчеркнул он.

По словам Лаврова, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе уже приглашены в Москву и приедут в ближайшие дни.

"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву. Они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений, - сказал Лавров. - Так что роль минской группы ОБСЕ сохраняется. Мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор. Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями".

Кроме того, Лавров проинформировал, что на будущей неделе в Москву прибудет глава Красного креста Питер Маурер: "Будем говорить, как в новых условиях Красный Крест может возобновить свою работу в Карабахе, прежде всего по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц".

Видео: RT