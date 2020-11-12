Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху

Новости

МИД: Москва потребует не передавать США данные о полетах в рамках ДОН 15:14
Власти Москвы рекомендовали ТЦ ввести QR-коды 15:12
Путин назвал Россию партнером Абхазии номер один 14:58
Индекс качества городской среды постепенно растет 14:54
Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений 14:44
В Москве разрешат топовые матчи при соблюдении санитарных мер 14:25
Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер" 14:23
Лавров: Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет 14:19
Турция запретила курение в общественных местах 14:15
Ученые: Чайки живут по графику человека 14:06
Вышел трейлер ремейка "Черного красавца" - с кобылой вместо жеребца 13:59
Бабиков выиграл вторую гонку в рамках отбора на Кубок мира по биатлону 13:42
Как Мадс Миккельсен будет выглядеть в образе Грин-де-Вальда 13:40
Вышел русский трейлер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 13:31
Испания будет требовать с приезжих отрицательный тест на COVID-19 13:28
Дело экс-футболиста Романа Широкова поступило в мировой суд 13:19
Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь 13:19
Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве 13:10
В Венгрии закрепят в Конституции женский и мужской пол 13:05
Ирландцы составили рейтинг актеров с самым плохим ирландским акцентом 13:00
Минфин предложил ввести в УК статью о преступлениях с криптовалютой 12:56
В Беларуси началась отправка призывников в войска 12:54
Почта России и АСИ запустят совместные проекты в социальной сфере 12:53
Власти Испании снизят НДС на маски 12:53
В России появится рейтинг детского благополучия в регионах 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Как изменились правила проведения собрания садоводов
Как изменились правила проведения собрания садоводов
12.11.2020 14:06
Рубрика: Власть

Лавров оценил выполнение договоренностей по Карабаху

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в своем интервью для российских и иностранных журналистов 12 ноября, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться.

"Убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - отметил министр.

Москва и Анкара согласовали создание российско-турецкого центра в Карабахе

Также он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в отсутствии тлеющих конфликтов вокруг ее границ.

"Не заинтересована Российская Федерация в сохранении замороженных конфликтов ни в Карабахе, ни в Приднестровье, ни где бы то ни было еще на постсоветском пространстве. Те, кто такие оценки выдвигают, я считаю, действуют абсолютно нечистоплотно. Здесь отсутствие просто еще конкретного знания и конкретного желания разобраться, в чем конкретно является позиция РФ, какие инициативы мы продвигаем", сказал Лавров.

Министр упомянул и переговоры с Турцией касательно позиций наблюдателей в Карабахе.

"У нас с Турцией есть общие задачи - мониторить с азербайджанской стороны средствами технического контроля объективную ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил Российской Федерации. Каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают", подчеркнул он.

По словам Лаврова, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе уже приглашены в Москву и приедут в ближайшие дни.

В Армении и Нагорном Карабахе ввели бесполетные зоны

"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву. Они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений, - сказал Лавров. - Так что роль минской группы ОБСЕ сохраняется. Мне ее подтвердил сегодня в полной мере министр иностранных дел Армении, с которым я имел телефонный разговор. Вчера я общался по телефону с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями".

Кроме того, Лавров проинформировал, что на будущей неделе в Москву прибудет глава Красного креста Питер Маурер: "Будем говорить, как в новых условиях Красный Крест может возобновить свою работу в Карабахе, прежде всего по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц".

Видео: RT

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Правительство МИД Проблема Нагорного Карабаха РГ-Видео

Главное сегодня

Власти Москвы намерены продлить дистанционное обучение для школьников
Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к COVID-19 в регионах
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений
В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
В Гидрометцентре предупредили о морозах и снеге
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно