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12.11.2020 14:23
Рубрика: Власть

Лавров: Заявления Вашингтона по ДСНВ "носят суетливый характер"

Текст: Константин Волков

Последние заявления Вашингтона касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) "носят суетливый характер". Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня 12 ноября.

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"Из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии. Дескать, у России осталось немного времени, чтобы решить, с кем она хочет подписать договор? С Трампом, или она хочет все это Байдену подарить, или она все-таки хочет сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф. Это все разговоры из серии пикейных жилетов", - пояснил министр.

Позиция России, по его словам, заключается в том, чтобы выиграли все стороны. "Все могут выиграть исключительно, если говорить про Договор о СНВ, только в случае продления этого договора без каких-либо предварительных условий".

Какие-то дополнительные условия, по словам Лаврова, в данном случае неприемлемы. "Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 1990-е годы, и возврата к этой системе, сами понимаете, никогда больше не будет", сказал он.

В середине октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ минимум на год без дополнительных условий, и провести за это время содержательные переговоры.

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