Появились первые подробности о сериале-приквеле "Ведьмака"

Netflix помимо основного шоу "Ведьмак" еще до пандемии коронавируса запустил в производство несколько сайд-проектов по франшизе.

Один из них The Witcher: Blood Origin - шестисерийный мини-сериал, события которого происходят за сотни лет до приключений Геральта и компании.

Портал Redanian Intelligence поделился первыми подробностями об этом проекте.

Согласно представленным данным, главными действующими лицами станут две героини - Эйл "Жаворонок" Лит и принцесса Мервин. У первой прозвище может намекать на эльфийское происхождение, а вторая - принадлежать к одной из королевских династий северных королевств. Отношения между ними могут пролить свет на причины конфликта между людьми и другими расами.

Съемки The Witcher: Blood Origin запланированы на период с мая по декабрь следующего года - такое большое окно зарезервировано с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому ждать сериал раньше 2022 года точно не стоит.

Предыдущие утечки сообщали о том, что переговоры об участии в предыстории мира "Ведьмака" вел Джейсон Момоа, но они так и не нашли дальнейшего подтверждения.