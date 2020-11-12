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12.11.2020 14:44
Рубрика: Культура

Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Ведущие федеральные театры, такие как Государственный Малый театр и Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, не планируют повышать цены на билеты в связи новыми ограничениями, введенными накануне Министерством культуры РФ.

Фото: РИА Новости
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Напомним, согласно этому приказу с 13 ноября по 15 января театры, кинотеатры и концертные залы смогут заполнять свои зрительные залы лишь на 25 процентов. Также министерство обязало прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам.

Директор Малого театра Тамара Михайлова уверена, что 25 процентов зрителей в зале - это лучше, чем ничего. Поэтому театр продолжит работать, и билеты можно будет купить по привычным ценам.

Так же планируют поступить и в Российском академическом Молодежном театре. "Нет, мы не планируем повышения цен. Мы ждем зрителей, чтобы хотя бы они за те цены, которые есть, пришли сейчас. Работаем в этих условиях, как можем", - прокомментировала ситуацию ТАСС директор РАМТ Софья Апфельбаум.

В театре им. Евгения Вахтангова также отказались от повышения цен на билеты. "Глубина продаж нашего театра - ноябрь и декабрь, и те билеты, которые уже проданы, будут действительны. А с завтрашнего дня продажи билетов объемом свыше 25 процентов от заполняемости зала будут приостановлены", - отметил он.

По словам Крока, гораздо в более трудной ситуации оказались московские театры, которые в соответствии с приказом департамента культуры Москвы вынуждены отменять или переносить спектакли, на которые продано билетов свыше 25 процентов от заполняемости зала.

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